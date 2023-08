Sassuolo-Atalanta | le formazioni ufficiali | quattro attaccanti per Dionisi! Zapata per Gasp

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Roma - Salernitana e, nella prima giornata di Serie ASenza gli squalificati José Mourinho, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, la Roma fa il suo esordio in campionato ospitando la Salernitana allo ...Le formazioni ufficiali di, match della prima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d'inizio alle 18:30 al Mapei Stadium. Senza Berardi, accostato alle voci di mercato, Dionisi punta su Pinamonti. L'...I numeri diIlha vinto due delle ultime tre sfide contro l'in campionato (una sconfitta), tanti successi quanti i neroverdi ne avevano collezionati nelle precedenti 17 ...

Sassuolo-Atalanta, le probabili formazioni: Gasperini riparte da Zapata Sky Sport

Le formazioni ufficiali scelte da Dionisi e Gasperini per la gara tra Sassuolo e Atalanta Riparte il campionato anche di Sassuolo e Atalanta. La sfida tra le due squadre, valida per la prima giornata ...Senza gli squalificati José Mourinho, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, la Roma fa il suo esordio in campionato ospitando la Salernitana allo Stadio Olimpico. I giallorossi lo scorso anno esordirono ...