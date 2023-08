Sarri fa l’ospite d’onore | «Questa Lazio continua a essere superficiale | secondo tempo scadentissimo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 agosto 2023)a Dazn dopo la sconfitta dellaa Lecce 2-1. «Due gol in due minuti sono conseguenza di un, abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita ma non sarebbe stato neanche giusto, hanno giocato quasi solo loro, forse solo loro, abbiamo pensato di difendere con quattro difensori, queste sono le conseguenze,difficilmente accettabile». «Abbiamo giocato undi passività, poi ci sono i tre minuti in cui puoi buttare a monte la partita, non abbiamo neanche capito i momenti della partita, abbiamo verticalizzato quando dovevamo palleggiare, passività fino al limite della nostra area, sulgol anche dentro. Dopo un primoaccettabile, ...