Sapri | pubblico delle grandi occasioni e tanta emozione al Giardino dell’Acqua a Santa Croce

(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn, a, per la serata inaugurale del programma dedicato al Pisacane 2023.emozioni ieri sera nella suggestiva cornice del, con l’evento dal titolo “Visioni di storia, viaggio nel tempo tra immagini, luci, musica e sapori” che ha regalato alun primo appuntamento indimenticabile. Un emozionante spettacolo di luci, fuoco e suoni ha aperto la serata sul sagrato della chiesa di, con l’eccezionale esibizione del gruppo “I tamburi di Monte Cerviero”, del borgo di Mormanno, in abiti tradizionali. La loro performance ha incantato il ...

... che è riuscito nell'intento di garantire almeno un collegamento dae Capri, seppur in forma ...situazione nel Golfo di Napoli e Salerno in relazione alla gestione del trasportovia mare, ...... la voglia di fare e di dimostrare di Vito Lacassia, Giuseppe Venanzio e Ruggiero: tempo di ... LA FORZA DELMarsili arriva a Barletta dopo il quinto posto dello scorso anno con la maglia ......con un Isee inferiore a 15mila euro e che non usufruiscono di altre forme di sostegnocome ...26 Luglio CyberZONe Il consiglio di J - Ax alle vittime di bullismo 26 Luglio Zerottonove, '...

Sapri, pubblico delle grandi occasioni e tanta emozione al Giardino ... anteprima24.it

Sbarca a Sapri "Casa Sanremo Estate", la manifestazione estiva spin-off di Casa Sanremo ideata da Vincenzo Russolillo. Ad organizzarla è il Gruppo Eventi con il Comune di Sapri e l’Assessorato al Turi ...Da Oscar Wilde a Londra a papa Giovanni Paolo II a Roma, le sculture per le strade sono spesso al centro di controversie e sberleffi ...