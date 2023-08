Santa Margherita Ligure | uccide a coltellate il vicino 35enne | «Lui mi ha aggredito»

I carabinieri della Compagnia die del Nucleo Investigativo di Genova, hanno arrestato un italiano per omicidio : l'uomo 58 anni, ha accoltellato un vicino di 35, Alessio Grana, al culmine di una lite condominiale. ...AGI - I carabinieri della Compagnia die del Nucleo Investigativo di Genova, hanno arrestato un italiano per omicidio : l'uomo 58 anni, ha accoltellato un vicino di 35, al culmine di una lite condominiale. È successo ieri ...Ligure. È morto dopo aver ricevuto una coltellata durante una lite condominiale Alessio Grana, 35 anni , ucciso sabato sera da un vicino all'entrata di una palazzina di via ...

Omicidio a Santa Margherita Ligure, uccide a coltellate il vicino di 35 anni dopo una lite condominiale Corriere della Sera

Alessio Grana, 35 anni, è stato aggredito dal vicino di casa cinquantacinquenne con un’arma bianca in un palazzo di Santa Margherita Ligure ...GENOVA. I carabinieri della Compagnia di Santa Margherita e del Nucleo Investigativo di Genova hanno arrestato un italiano per omicidio: l'uomo 58 anni, ha accoltellato un vicino di 35, Alessio Grana, ...