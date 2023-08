Santa Margherita Ligure Genova | Alessio Grana ucciso a coltellate durante lite condominiale | arrestato vicino 55enne

Tragedia nella notte aLigure , in provincia di Genova dove un 35enne è deceduto in seguito a una coltellata. L'aggressione è avvenuta nel contesto di una lite tra due vicini per motivi condominiali. La ...Termine previsto: 5 dicembre Via de' Griffoni chiusa tra vicolo Gangaiolo e via, per lavori Hera di sostituzione del collettore fognario. Per ridurre i disagi per i residenti e le ...Omicidio questa sera aLigure in via Costemezzana. Un uomo di 30 anni è stato accoltellato da un vicino di casa per questioni condominiali. Sul posto è arrivato il personale medico del 118 ma per la vittima ...

Santa Margherita Ligure (Genova), 30enne ucciso a coltellate TGCOM

Sono stati assegnati i riconoscimenti al premio internazionale di poesia "La bellezza rimane" di Santa Margherita Ligure. La giuria è rimasta profondamente colpita dalla poesia "Rinascita" del poeta ...È morto il giovane Alessio Grana (35 anni) in seguito a una lite tra vicini. L’aggressore rischia l'accusa di omicidio preterintenzionale ...