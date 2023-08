Santa Margherita Ligure GE | ucciso a coltellate Alessio Grana dopo lite condominiale | arrestato 55enne

Ligure. È morto dopo aver ricevuto una coltellata durante una lite condominiale Alessio Grana, 35 anni , ucciso sabato sera da un vicino all'entrata di una palazzina di via ...Ligure (Genova) - Una furiosa lite tra vicini di casa e poi le coltellate, mortali, che hanno ucciso Alessio Grana, 35 anni in via Costamezzana. Potrebbe esserci una banale lite ...Tragedia nella notte aLigure , in provincia di Genova dove un 35enne è deceduto in seguito a una coltellata. L'aggressione è avvenuta nel contesto di una lite tra due vicini per motivi condominiali. La ...

Santa Margherita Ligure (Genova), 30enne ucciso a coltellate TGCOM

Genova – I carabinieri della Compagnia di Santa Margherita e del Nucleo Investigativo di Genova, hanno arrestato un uomo di 58 anni per omicidio: ieri sera, sabato 19 agosto, poco dopo le 22 ha ...GENOVA. I carabinieri della Compagnia di Santa Margherita e del Nucleo Investigativo di Genova hanno arrestato un italiano per omicidio: l'uomo 58 anni, ha accoltellato un vicino di 35 al culmine di u ...