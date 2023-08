Santa Margherita Ligure | 35enne ucciso a coltellate dal vicino al culmine di una lite

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Un uomo di 35 anni, Alessio Grana, è statodaldi casa 58enne a, cittadina costiera in provincia di Genova. I fatti risalgono alla serata di sabato: secondo la ricostruzione dei Carabinieri, la vittima – forse sotto effetto di stupefacenti o alcol – aveva in un primo momento aggredito il suo assassino con un bastone, presentandosi alla sua porta. Per reazione lui lo ha colpito al torace con un coltello, chiamando i soccorsi immediatamente dopo. Il personale sanitario ha tentato di rianimare l’uomo, che però è morto in breve tempo per le ferite riportate. Dopo essere stato medicato in ospedale a Lavagna, l’omicida è stato portato in caserma, dove è stato interrogato – alla presenza del pm di turno – e poi arrestato. L'articolo proviene ...