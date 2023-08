Saltato Lloris | la Lazio cerca un vice Provedel

(Di domenica 20 agosto 2023) I biancocelesti sono al lavoro per completare la batteria dei portieri da mettere a disposizione di mister Sarri., che chiedeva garanzie di titolarità, lasta ora sondando il profilo giusto che dovrà affiancare il suo numero uno, Ivan, CHI SARÀ IL? La cessione di Luis Maximiano ha lasciato vacante il ruolo di secondo portiere che, per il momento, sarà occupato da Adamonis. Ma già nelle prossime ore la società biancoceleste cercherà di arrivare ad un nome più affidabile. In pole position attualmente c’è Luigi Sepe, 32 anni, che la Salernitana ha relegato ai margini dopo l’arrivo dell’ austriaco Costil comeOchoa. L’ operazione potrebbe essere agevolata dal ...

22.36 - La Lazio porta avanti i contatti col portiere francese del Tottenham, Hugo(classe ... 15.30 - Il Frosinone in sede Inter per Fabbian ,all'Udinese a causa di Samardzic ( I ...Ma non è stato possibile:era troppo nervoso per riconsiderare l'opportunità Lazio e quindi si è tagliato fuori dalla corsa. Ora per il club biancoceleste riparte quindi il casting con Ronnow ...23:30 18 Agosto Doccia gelata Inter:PavardSecondo 'Sky Sport DE', il Bayern Monaco avrebbe ... 21:02 18 Agosto Lazio,rifiuta i biancocelestiFulmine a ciel sereno per Maurizio Sarri. ...

Lazio, Sarri ha scelto Sepe: saltato Lloris sarà lui il vice Provedel Footballnews24.it

Il campionato di Serie A 2023/2024 ha preso ufficialmente il via oggi, sabato 19 agosto. Ad attendere la Lazio in quella che sarà la prima giornata della nuova stagione c’è il Lecce. Tuttavia mentre l ...I biancocelesti hanno perso la possibilità di arricchire la rosa con l’esperienza del portiere campione del Mondo che per sua scelta ha interrotto le trattative. Dopo diversi giorni in cui Lotito ...