Salta l’affare con la Juve | che beffa per Allegri | i dettagli

(Di domenica 20 agosto 2023) Lantus dovrà farsene una ragione ma il giocatore che voleva andrà altrove,è rimastoto! Ecco i. Una delle piste a cui Giuntoli stava lavorando in queste… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

di mercato dell'estate, il giocatore è al centro di un'indagine: si blocca il suo trasferimento al top club inglese. Il Manchester City di Pep Guardiola, come ogni anno, non bada a ...Sono però mancate tutte le autorizzazioni necessarie relative all'da 5,4 miliardi di dollari e nello specifico quelle delle autorità cinesi che non hanno ratificato'acquisizione entro la ...da 5,4 miliardi di dollari era stato annunciato a febbraio dell'anno scorso, ma a minarne il cammino è stata proprio "'impossibilità di ottenere le approvazioni normative richieste dall'...