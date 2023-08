Salernitana | vicino l'ex Lazio Cabral

Ho dato un contributo importante a quei giocatori che avevano un valorea zero e che due ... Vi invito a guardare la panchina della Roma e della. Alla fine facciamo i complimenti agli ...Così José Mourinho, alla vigilia della sfida tra Roma e, commenta i ritardi di mercato. ... Anche io ho dato un contributo importante, perché i giocatori con un valoreallo zero, un ...Sulla: "Ha potenziale per arrivare in Europa, un ottimo allenatore e una rosa di grande ... Giocatori che avevano un valoreallo zero e dopo due anni sono stati i giocatori che hanno ...

Salernitana. Sepe vicino alla cessione: può restare in A sportcampania

StampaRiparte il campionato di Roma e Salernitana. Le due formazioni si incontrano allo Stadio Olimpico alle ore 18.30 per la prima giornata di Serie A. I giallorossi di Josè Mourinho aprono così uffi ...StampaRiparte il campionato di Roma e Salernitana. Le due formazioni si incontrano allo Stadio Olimpico alle ore 18.30 per la prima giornata di Serie A. I giallorossi di Josè Mourinho aprono così uffi ...