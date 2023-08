Salario minimo | 300mila firme in una settimana per la proposta di legge delle opposizioni Schlein | «Basta contratti pirata»

(Di domenica 20 agosto 2023) Trecentomila. Sono leraggiunte in unaper la petizione online a sostegno delladisul, lanciata il 13 agosto scorso da Pd, 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ad annunciare il risultato è la stessa segretaria dem, Elly, dal palco della festa dell’Unità di Castiglione del Lago. «Dobbiamo andare avanti e insistere per rafforzare la contrattazione collettiva e far valere nei confronti di tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto più rappresentativo di quel settore», ha aggiuntoricordando, «la svolta» con la quale la (sua) segreteria del partito «ha deciso di mettere al centro il lavoro di qualità e dignitoso. È ora – conclude la ...

CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) - Elly Schlein ricompare sulle sponde del Trasimeno, ex Umbria - rossa, dopo qualche giorno di stacco in Grecia, vacanza riservatissima, "dove sono stata con la mia compagna ...Dall'extragettito risorse per i più fragili, dice la segretaria dem, che attacca sul fisco. Sul caro carburanti "ce la ricordiamo la Meloni del video contro le accise", sottolinea facendo scattare l'...'Abbiamo raggiunto le 300mila firme per il'. Lo ha annunciato la segretaria del Partito democratico Elly Schlein alla festa dell'Unità di Castiglione del Lago (Perugia). 'Dobbiamo andare avanti e insistere', ha chiarito, ...

Parla di lavoro, soprattutto, annunciando dal Trasimeno che sono state "raggiunte le 300 mila firme per il salario minimo". "Dobbiamo andare avanti e insistere" aggiunge però. "Continuiamo a insistere ...Lo ha sottolineato la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando alla festa dell'Unità di Castiglione del Lago. Che ha attaccato Giorgia Meloni su salario minimo, migranti e accise ...