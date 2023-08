Salari bassi in Italia? Le ragioni della sproporzione rispetto agli altri Paesi europei

'Ha ragione il segretario generale della Cgil Maurizio Landini il Governo è fermo e si limita solo a fare annunci. Meloni convochi le parti sociali per discutere di, di legge sulla rappresentanza e di rinnovi contrattuali. La destra si è appena convertita alla contrattazione collettiva, tant'è che la usa per dire no al salario minimo. Ma poi rimanda ...Detto ciò - spiega - non abbiamo nessun pregiudizio al confronto e l'intervento del Cnel saprà sicuramente dare contributi importanti con l'obiettivo di aumentare ipiù'.Lettura consigliata Quali sono le cause die stipendiin Italia Una disamina dei principali fattori

Salari bassi in Italia Le ragioni della sproporzione rispetto agli altri ... iLoveTrading

«Sono sorpreso dal fallimento delle sinistre nella raccolta delle firme sul salario. Pensavo infatti che una campagna semplice, anche se illusoria, basata su una domanda a risposta facilitata, tipo ...Rientrata dall'Albania, Giorgia Meloni vivrà l'ultima settimana di vacanze prima del rientro ufficiale tra i ranghi. Il 28 agosto è fissato il consiglio dei ministri, evento ...