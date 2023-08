(Di domenica 20 agosto 2023) Il primo ministro olandese Markha ufficializzato l'impegno dia fornire caccia F16 all'. . 20 agosto 2023

Il primo ministro olandese Markha ufficializzato l'impegno diBassi e Danimarca a fornire caccia F16 all'Ucraina. .Parte del programma di oggi è la visita di Zelensky per vedere "l'equipaggiamento" - gli F - 16 - che l'Ucraina alla fine riceverà daiBassi."BUON RAPPORTO"E ZELENSKY Lo stesso Zelensky ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e' atterrato a sorpresa neiBassi, nella base dell'aeronautica olandese di Eindhoven. Il leader di Kiev e' stato accolto dal premier Markall'esterno dell'edificio, dopodiche' i due sono entrati per un colloquio ...

Rutte, Paesi Bassi e Danimarca forniranno F-16 all'Ucraina - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il 7 dicembre il Parlamento eleggerà i successori di Ueli Maurer e Simonetta Sommaruga. blue News ripercorre alcuni momenti speciali della storia del Consiglio federale che non sono stati dimenticati.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Eindhoven per incontrare il primo ministro olandese Mark Rutte. I leader si sono visti in una base ...