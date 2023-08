Rubiales bacia sulla bocca la calciatrice spagnola senza il suo consenso | è ovviamente polemica

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 agosto 2023)ancora lui. L’ormai noto presidente della federcalcioè adesso al centro di unasessista. Sul podio dei Mondiali femminili in Australia, vinti dalla Spagna in finale sull’Inghilterra,non si è contenuto e come scrive Le Parisien mentre le giocatori spagnole sul podio per ricevere le loro medaglie e sollevare il trofeo, il presidente della Federcalcio, Luis, era un po ‘ troppo coinvolto. Dopo aver salutato alcune giocatorici abbracciandole, Luishato l’attaccante Jenni Hermosomentre teneva la testa. Sempre da Le Parisien: Scioccati, alcuni utenti di Internet spagnoli si sono interrogati sull’eventualedell’ex ...