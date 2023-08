Rubava ad anziani da 20 anni | poi la svolta | scatta l’arresto

Leggi su notizie

(Di domenica 20 agosto 2023)adda 20, poi la: i carabinieri hanno arrestato una donna Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità, fino a quando non sonote le meritate manette per una donna. Ci troviamo a Reggio Emilia, precisamente a Bibbiano. dove una donna di 52è stata arrestata. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi visto che, per quasi 20, ha rubato a degli. Fino a quando i carabinieri locali non sono intervenuti nella sua abitazione e le hanno messo le manette. Il tutto dopo aver ricevuto un provvedimento restrittivo. Truffe ad(Ansa Foto) Notizie.comPer la donna si sono aperte inevitabilmente le porte del carcere per l’espiazione del residuo pena. In una nota è stato comunicato che ...