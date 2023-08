Rosso Bianco e Sangue Blu 2 | la verità sul sequel | nuove parole del regista

Leggi su biccy

(Di domenica 20 agosto 2023) Ormai da giorni Red White and Royal Blue è stabile al primo posto del film più visti su Prime e i fan chiedono a gran voce unBlu 2. La scrittrice del libro dal quale è tratto il film, Casey McQuiston, ha aperto alla possibilità di un seguito per la storia di Alex ed Henry e lo stesso ha fatto il, Matthew Lopez: “Se il pubblico amerà la storia e se Taylor e Nick vorranno tornare, chi sono io per fermare tutto questo?“. actually, lets make history tonight. #RWRBMovie is now streaming on @PrimeVideo https://t.co/Q4hep8ohch pic.twitter.com/QkXFIt6HeA — Red, White & Royal Blue on Prime (@RWRBonPrime) August 11, 2023Blu 2: ledel. In ...