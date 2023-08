Ron Cephas Jones è morto | addio all’attore di This Is Us vincitore di 2 Emmy Awards

(Di domenica 20 agosto 2023) Ron, attore noto soprattutto per il ruolo di William ‘Shakespeare’ Hill nella serie tvIs Us che gli è valso due, èall’età di 66 anni. Lo fa sapere Dan Spilo, suo manager, in un comunicato in cui spiega che Ron si è spento “a causa di un problema polmonare che lo affliggeva da tempo”. Nella nota si legge: “Nel corso della sua carriera, il suo calore, la bellezza, la generosità, la gentilezza e il suo cuore sono stati vissuti da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo”. Non soloIs Us:ha recitato in film come Accordi e disaccordi di Woody Allen, Paid in Full e Across the Universe; in tv ha preso parte a Law & Order, Mr. Robot e The Get Down di Baz Luhrmann. L'articolo proviene da Il Fatto ...

