Roma-Salernitana | secondo gol pazzesco di Candreva | tiro a giro meraviglioso VIDEO

In occasione di, i tifosi giallorossi hanno ricordato con degli striscioni Carlo Mazzone, morto sabato a 86 anni, allenatore della squadra della Capitale tra il 1993 e il ...A Reggio Emilia c'è la sfida tra le due regine del mercato: Sassuolo - AtalantaNei primi minuti di, in un Olimpico caldissimo e tutto esaurito, c'è subito stata materia di lavoro per il Var. Al 9', un lancio col contagiri di Cristante ha trovato Andrea Belotti in area di rigore. ...

LIVE Roma-Salernitana 0-0 - Annullato il gol di Belotti per fuorigioco Voce Giallo Rossa

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.Le partite delle ore 18.30 Roma-Salernitana 1-2 DIRETTA Sassuolo-Atalanta 0-0 DIRETTA Le azioni più importanti e le reti 49' Tentativo fallito. Charles De Ketelaere (Atalanta) un colpo di testa da ...