Roma-Salernitana | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di domenica 20 agosto 2023) Ile isudi, match valido per la prima giornata di. All’Olimpico i giallorossi sfidano i campani per una partita che fu, a campi invertiti, anche la prima di Mou su questa panchina, e che ora costituisce un banco di prova importante per iniziare bene la stagione. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di domenica 20 agosto.sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel. SportFace.

Al London Stadium in arrivo la prima vittoria per il gruppo di Pochettinounder (quota 1,72) Udinese - Juventus 1X (1,97) Sassuolo - Atalanta 1X (1,80) West Ham - Chelsea 2 (2,05) ...Quella traè l'unica sfida che si ripete alla prima giornata sia nella scorsa stagione che in quella di quest'anno: il confronto del 2022 si giocò all'Arechi il 14 agosto e si ...Laricomincia dadove tre mesi fa conquistò un pareggio che sancì la salvezza. Quella squadra è quasi la stessa: Costil e Legowski, rinforzi estivi, vanno in panchina mentre gli ...

Roma e Salernitana scenderanno in campo per affrontarsi nella gara valevole per la prima giornata di campionato in Serie A.La prima giornata di Serie A vedrà anche quest'anno Roma e Salernitana l'una contro l'altra, anche se, contrariamente alla scorsa stagione, le due squadre si affronteranno all'Olimpico. Per i gialloro ...