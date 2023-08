Roma-Salernitana oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

(Di domenica 20 agosto 2023) Dopo i primi 4 anticipi disputati nella giornata di ieri, si entra nel vivo della prima giornata dellaA 2023-2024., domenica 20 agosto, infatti, vedremo in azione altri 4 incontri, tra i quali un interessantissimo, che si giocherà allo Stadio Olimpico della capitale. La squadra giallorossa, nella sua prima uscita stagionale, sarà impegnata contro la. La sfida si giocherà alle ore 18.30 e metterà di fronte i giallorossi allenati da mister Josè Mourinho ed i granata di mister Paulo Sousa. Subito 3 punti di grande importanza in palio per iniziare con il piede giusto la nuova annata. La squadra guidata da Paulo Dybala cercherà di partire subito forte per raggiungere uno dei primi 4 posti della classifica, per assicurarsi la partecipazione alla prossima Champions ...

Domenica alle 18.30 ci sono Sassuolo - Atalanta e, alle 20.45 Lecce - Lazio (in diretta su Sky) e Udinese - Juventus. Chiudono il turno, lunedì, Torino - Cagliari (in diretta su ...Martinez (I) Domenica 20 agosto: ore 18.30 Sassuolo - Atalanta: ore 18.30 Lecce - Lazio: ore 20.45 Udinese - Juventus: ore 20.45 Lunedì 21 agosto Torino - Cagliari: ore 18.30 ...Lasi prepara alla prima partita della nuova Serie A 23/24. Domani all'Olimpico arriva ladi Paulo Sousa (ore 18:30) e come riportato dal sito ufficiale del club, i calciatori ...

"Osimania", titola l'edizione campana del Corriere dello Sport per celebrare Victor Osimhen, autore di due gol per trascinare il Napoli ...La Serie A scenderà in campo per la prima giornata domenica 20 agosto e Juventus, Atalanta, Roma e Lazio sono pronte a scendere in campo ...