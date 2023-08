Roma-Salernitana oggi in tv | canale | orario e streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 20 agosto 2023) Lasfiderà lain occasione della sfida della prima giornata di, in programma alle 18:30 di domenica 20 agosto. In un Olimpico sold out, i giallorossi di Josè Mourinho cercano i primi tre punti della stagione contro i granata di Paulo Sousa. Quella traè l’unica sfida che si ripete alla prima giornata sia nella scorsa stagione che in quella di quest’anno: il confronto del 2022 si giocò all’Arechi il 14 agosto e si concluse con la vittoria dei giallorossi per 1-0 con la rete di Cristante. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà pagelle, aggiornamenti in tempo reale e le parole dei protagonisti. SportFace.