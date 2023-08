Roma-Salernitana | l’omaggio da brividi per Carletto Mazzone | VIDEO

(Di domenica 20 agosto 2023) E’ appena iniziata, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi sono stati protagonisti sul fronte calciomercato e la squadra è nettamente più forte. La compagine di Paulo Sousa, invece, dovrà lottare per evitare la retrocessione. Giornata particolare all’Olimpico. E’ andato in scena un omaggio dain ricordo di, morto nella giornata di ieri all’età di 86 anni. Sui maxi schermi la foto dell’ex allenatore ai tempi della, poidello speaker Matteo Vespasiani: “Carloè stato uno di noi, amava la, addio mister”. Poi standing ovation di tutto lo stadio e uno striscione: “ciaonostro,tua ti ...

- Senza Mourinho squalificato, lainaugura il campionato 2023 - 24 ospitando la, lo stesso avversario della prima giornata di un anno fa, quando all'Arechi i giallorossi vinsero 1 - 0 grazie a un gol di Cristante. La ...Sono solo alcune delle emozioni che animano l'Olimpico nel prepartita dia poche ore dalla scomparsa di Carlo Mazzone. Non uno qualsiasi da queste parti. Romano, romanista, ma ...Calciomercato.it seguirà in tempo realee Sassuolo - Atalanta, nella prima giornata di Serie ASenza gli squalificati José Mourinho, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, lafa il suo esordio in campionato ospitando la ...

Diretta Roma-Salernitana 1-0: Belotti gol al 17' Corriere dello Sport

Le partite delle ore 18.30 Roma-Salernitana 1-0 DIRETTA Sassuolo-Atalanta 0-0 DIRETTA Le azioni più importanti e le reti 9' Decisione VAR: no gol Roma-Salernitana 0-0. 7' GOL CANCELLATO DAL VAR: ...La Roma scende in campo per la prima gara ufficiale dell'anno. I giallorossi affrontano la Salernitana guidata da Paulo Sousa. I campani nella passata stagione erano riusciti a strappare un pari ...