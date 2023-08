Roma-Salernitana LIVE 1-2 | giallorossi a caccia del pareggio

(Di domenica 20 agosto 2023) All’Olimpico, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Inviato all’Olimpico) – All’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 1° giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola 1? Si parte. Iniziato il campionato di5? Prime fasi di studio tra le due squadre 6? Primo tentativo dalla distanza di Kastanos, pallone che finisce abbondantemente alto 7? GOL DI BELOTTI! Si sblocca in campionato dopo più di un anno il gallo. Scucchiaiata dentro l’area, l’attaccante controlla di destro e poi con l’altro piede fulmina Ochoa 9? Dopo breve check, ...

Arbitro : Feliciani di Teramo Assistenti : Costanzo e Passeri IV uomo : Sozza Var : Guida Avar : Meraviglia, la moviola 60' - Belotti finisce a terra in area di rigore dopo un ...Commenta per primo L'ala cui il presidente dellaDanilo Iervolino ha fatto menzione nel prepartita di, secondo Sky, è Jovane Cabral , ex Lazio, che potrebbe arrivare per un prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioniIn occasione di, i tifosi giallorossi hanno ricordato con degli striscioni Carlo Mazzone, morto sabato a 86 anni, allenatore della squadra della Capitale tra il 1993 e il ...

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Zalewski, Celik, Parede ...StampaFinisce il primo tempo a Roma tra giallorossi e Salernitana. Risultato pari al momento con Belotti in gol al 17’ e pari di Candreva al 35’. Riparte il campionato di Roma e Salernitana. Le due fo ...