Roma-Salernitana LIVE 1-1 | inizia il secondo tempo

(Di domenica 20 agosto 2023) All’Olimpico, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Inviato all’Olimpico) – All’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 1° giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola 1? Si parte.to il campionato di5? Prime fasi di studio tra le due squadre 6? Primo tentativo dalla distanza di Kastanos, pallone che finisce abbondantemente alto 7? GOL DI BELOTTI! Si sblocca in campionato dopo più di un anno il gallo. Scucchiaiata dentro l’area, l’attaccante controlla di destro e poi con l’altro piede fulmina Ochoa 9? Dopo ...

Voti e tabellino del primo tempo di, match valido per la 1a giornata del campionato di Serie A 2023/24 Belotti (LaPresse) - calciomercato.itROMARui Patricio 6Mancini 5,5 Smalling 5,5Llorente 6Kristensen 5,5Aouar ...Calciomercato.it seguirà in tempo realee Sassuolo - Atalanta, nella prima giornata di Serie ASenza gli squalificati José Mourinho, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, lafa il suo esordio in campionato ospitando la ...A Reggio Emilia c'è la sfida tra le due regine del mercato: Sassuolo - Atalanta

LIVE Roma-Salernitana 0-0 - Annullato il gol di Belotti per fuorigioco Voce Giallo Rossa

All'Olimpico il primo tempo si chiude sull'1-1 tra Roma e Salernitana. Belotti segna all'8' ma un fuorigioco millimetrico gli toglie la gioia. Solo per qualche minuto, perché in un'azione dalla ...Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Salernitana. Giallorossi con la coppia Belotti-El Shaarawy, nei granata non c’è Dia. Squalificato Mourinho, in panchina c’è Bruno Conti che guiderà la squadra che ...