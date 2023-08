Roma-Salernitana LIVE 1-0 | la sblocca Belotti

(Di domenica 20 agosto 2023) All’Olimpico, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Inviato all’Olimpico) – All’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 1° giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola 1? Si parte. Iniziato il campionato di5? Prime fasi di studio tra le due squadre 6? Primo tentativo dalla distanza di Kastanos, pallone che finisce abbondantemente alto 7? GOL DI! Siin campionato dopo più di un anno il gallo. Scucchiaiata dentro l’area, l’attaccante controlla di destro e poi con l’altro piede fulmina ...

- Senza Mourinho squalificato, lainaugura il campionato 2023 - 24 ospitando la, lo stesso avversario della prima giornata di un anno fa, quando all'Arechi i giallorossi vinsero 1 - 0 grazie a un gol di Cristante. La ...Sono solo alcune delle emozioni che animano l'Olimpico nel prepartita dia poche ore dalla scomparsa di Carlo Mazzone. Non uno qualsiasi da queste parti. Romano, romanista, ma ...Calciomercato.it seguirà in tempo realee Sassuolo - Atalanta, nella prima giornata di Serie ASenza gli squalificati José Mourinho, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, lafa il suo esordio in campionato ospitando la ...

La Roma scende in campo per la prima gara ufficiale dell'anno. I giallorossi affrontano la Salernitana guidata da Paulo Sousa. I campani nella passata stagione erano riusciti a strappare un pari ...3' In panchina per la Roma c'è Bruno Conti, vista la squalifica dello Special One ...