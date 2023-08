Roma-Salernitana | le probabili formazioni | dove vederla in tv

(Di domenica 20 agosto 2023)(domenica 20 agosto con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la prima giornata di campionato...

Quella traè l'unica sfida che si ripete alla prima giornata sia nella scorsa stagione che in quella di quest'anno: il confronto del 2022 si giocò all'Arechi il 14 agosto e si ...Laricomincia dadove tre mesi fa conquistò un pareggio che sancì la salvezza. Quella squadra è quasi la stessa: Costil e Legowski, rinforzi estivi, vanno in panchina mentre gli ...è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming. In uno stadio Olimpico che per la 34esima volta consecutiva ...

La prima giornata di Serie A vedrà anche quest'anno Roma e Salernitana l'una contro l'altra, anche se, contrariamente alla scorsa stagione, le due squadre si affronteranno all'Olimpico. Per i gialloro ...Questi sono i temi caldi della rassegna stampa dedicata alle prime pagine dei giornali sportivi italiani di oggi, domenica 20 agosto 2023. L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come ...