Roma-Salernitana | le formazioni ufficiali | Botheim sfida Belotti

Calciomercato.it seguirà in tempo realee Sassuolo - Atalanta, nella prima giornata di Serie ASenza gli squalificati José Mourinho, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, lafa il suo esordio in campionato ospitando la ...Le formazioni ufficiali di, match della prima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d'inizio alle 18:30 all'Olimpico. Con Dybala e Pellegrini squalificati, Mourinho (anche lui fermato dal giudice sportivo) ...All'Olimpico, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Inviato all'Olimpico) - All'Olimpico,si affrontano nel match valido per la 1° giornata di campionato di ...

Dove vedere Roma-Salernitana alle 18.30 in Tv e in LIVE streaming ForzaRoma.info

La Roma giocherà con Rui Patricio in porta. La difesa è la stessa dello scorso anno a parte Ibanez che è partito in direzione Arabia Saudita: Mancini, Smalling e Llorente. Kristensen e Spinazzola ...Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy per affrontare la Salernitana ...