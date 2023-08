Roma-Salernitana finisce pari grazie a due doppiette

Leggi su agi

(Di domenica 20 agosto 2023) AGI - Doppietta di Belotti da una parte, doppietta di Candreva dall'altra:iniziano il proprio cammino nella nuova Serie A con un pareggio. All'Olimpico2-2 con il ‘Gallo' che trova i suoi primi due gol assoluti in campionato con la maglia giallorossa dopo essere rimasto a secco la scorsa stagione (il Var gliene annulla un altro proprio ad inizio gara), mentre l'ex Lazio riprende da dove aveva lasciato solo qualche mese fa, trovando due perle che hanno fatto sognare per mezz'ora la squadra di Sousa. Alla fine agli uomini di Mourinho (privi di capitan Pellegrini e Dybala squalificati) non riesce la contro rimonta, venendo così costretti a lasciare per strada i primi due della stagione. Passano appena otto giri d'orologio dal fischio d'inizio e i giallorossi sbloccherebbero subito la gara ...