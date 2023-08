Roma-Salernitana 2-2 | il tabellino

Né Paredes, né Renato Sanches, ma Kristensen e Spinazzola sulle fasce, Bove in cabina di regia, Aouar con Cristante a centrocampo. A prendersi la scena nella prima2023 - 24 ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle(Inviato all'Olimpico) - Le pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Belotti, Candreva FLOP: ...A Reggio Emilia c'è la sfida tra le due regine del mercato: Sassuolo - Atalanta

Roma-Salernitana, gara horror di Spinazzola: fischi all’Olimpico al momento del cambio ForzaRoma.info

Roma-Salernitana, leggasi anche Candreva show. Nella gara valida per la 1ª giornata di Serie A i campani sono in vantaggio per 2-1. È stata la Roma a portarsi in vantaggio in avvio di match con il pri ...La prima partita della Salernitana nella terza stagione di fila in serie A si è disputata allo Stadio Olimpico contro la Roma ...