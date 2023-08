Roma-Salernitana 2-2 | doppiette di Belotti e Candreva

(Di domenica 20 agosto 2023) Giallorossi avanti con il gol dell'attaccante, rimonta dei campani conpareggia nel finalepareggiano 2-2 allo stadio Olimpico oggi, 20 agosto, nel match in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Botta e risposta tra, autori entrambi di una doppietta: giallorossi avanti, rimonta campana e pari finale dei padroni di casa. La, senza Dybala e Pellegrini, prova a spingere sin dall’inizio.va subito in gol, ma il Var annulla la rete per fuorigioco. I padroni di casa continuano a cercare l’attaccante e raccolgono i frutti al 17?.controlla il lancio di Llorente, evita Gyomber e davanti a Ochoa non sbaglia: 1-0. La ...

, la chiave della partita ., cosa ha funzionato ., cosa non funzionato . Le pagelle della. Top e flop della gara . Omaggi, cori e striscioni per Mazzone .- ...Allamanca un centravanti ma intanto quello che c'è è il migliore in campo della prima giornata. Belotti con una doppietta è l'Mvp della gara. Nellasuper Candreva. Le pagelle di Federico .Dopo lo svantaggio lasi fa riprendere dal nervosisimo e fatica a ottenere le giuste trame. I cambi sono giusti e regalano maggiore imprevedibilità.Ochoa 6: Due parate ...

Roma-Salernitana, gara horror di Spinazzola: fischi all’Olimpico al momento del cambio ForzaRoma.info

Finisce 2-2 tra Roma e Salernitana: doppiette personali per Belotti, ai primi gol con la maglia giallorossa, e Candreva. The post Serie A: ok l’Atalanta di De Ketelaere, pareggia la Roma. I risultati ...ROMA SALERNITANA BRUNO CONTI – Giornata speciale per Bruno Conti, che torna sulla panchina della Roma per affiancare Rapetti, che sostituisce lo squalificato Mourinho come allenatore di giornata della ...