Roma | Aouar | 'Meritavamo di vincere | ma sono fiducioso per il futuro'

- Laapre il suo campionato pareggiando 2 - 2 in casa contro la Salernitana in un match deciso dalle ... Nel finale c'è spazio anche per il baby Pagano (al posto di un applauditissimo), ...(3 - 5 - 2) : Rui Patricio, Mancini, Smalling (62' Paredes), Llorente; Kristensen (62' Karsdorp),(92' Pagano), Cristante, Bove (62' Renato Sanches), Spinazzola (62' Zalewski); El Shaarawy,...Commenta per primoRui Patricio 5,5: Mezz'ora di noia. Poi arriva la botta senza preavviso di Candreva, centrale ... ma si vede che conosce meglio cosa vuole Mou da quella parte)7 : Prima ...

Roma-Salernitana, formazioni ufficiali: Aouar e Kristensen partono titolari TUTTO mercato WEB

Houssem Aouar, centrocampista della Roma, è intervenuto a DAZN dopo il pari con la Salernitana. "E' stata una partita molto difficile per noi, anche per me perché è un nuovo calcio. Spero di fare megl ...Il neo centrocampista della Roma, Aouar, ha disputato la sua prima partita in Serie A, con una prestazione più che ottima. Il numero 22 è rammaricato per il pareggio ma fiducioso per il futuro.