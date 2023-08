Roma | a Belotti risponde Candreva! Solo un pari con la Salernitana

Leggi su inter-news

(Di domenica 20 agosto 2023) Larischia il botto alla prima giornata ma riesce ad ottenere almeno un punto con la. 2-2 allo Stadio Olimpico tra le due compagini. SHOW – Partita dalle mille emozioni allo Stadio Olimpico tra, che si conclude sul risultato di 2-2. La squadra giallorossa è partita benissimo con il gol di Andreadi sinistro al minuto 17, ma non ha tenuto per tanto. I granata hanno trovato ilcon il solito Antonio Candreva al 36?, che poi ha anche raddoppiato con un tiro a giro perfetto al 49?. La risposta degli uomini di José Mourinho ha visto protagonista ancora il gallosu calcio d’angolo all’82’. Grande spettacolo a, maunall’esordio per l’allenatore ...