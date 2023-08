Rolls-Royce - Droptail | roadster o coupé dal prezzo stratosferico

(Di domenica 20 agosto 2023) Basta chiedere e allasi fa. Non importa quanto i vostri desideri automobilistici siano assurdi: a Goodwood, se è possibile fare una cosa, la si fa. A patto che non abbiate limiti di spesa. E a dimostrarlo, come se ce ne fosse veramente bisogno, ci sono già state due vetture, la Sweptail del 2017 e la Boat Tail del 2021. Modelli pressoché unici, che ora hanno una nuova sorella, la. O meglio, che presto di sorelle ne avranno quattro, perché l'esemplare presentato alla Monterey Car Week è solo il primo dei quattro che verranno costruiti a mano nel Regno Unito, ognuno dei quali sarà differente dall'altro. Ma quanto costa tutta questa esclusività? Ufficialmente non è dato saperlo, ma dalla California arrivano voci che parlano di assegni da 25 milioni di dollari... Dentro c'è pure un Royal Oak. Una cifra che potrebbe ...

Lamborghini, Maserati, Pagani, Pininfarina, Bentley, Bugatti, McLaren, Rimac, ma anche Kia e piccole aziende come Hispano Suiza, Czinger e Velocity: tutti hanno scelto il The Quail Motorsports Gathering per la presentazione delle loro ultime novità

Ne verranno realizzati solo quattro esemplari con tetto rigido asportabile manualmente. Il costo Come 50 Phantom ben accessoriate ...Chi ha ordinato a Rolls-Royce questa Spectre così “rivista” di certo era già stufo di possedere “soltanto” la prima Rolls-Royce completamente elettrica. Voleva anche che assomigliasse a una morganite ...