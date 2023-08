Rogo vicino al borgo medievale di Casertavecchia | indagini dei Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio si è sviluppato nella tarda mattinata sul rilievo montuoso a ridosso dimedioevale di Caserta. Le fiamme coinvolgono un’area di circa 40 ettari. Sul posto sta operando personale dei Vigili del Fuoco, deidelle Stazioni Forestale di Formicola e Caserta e della locale protetta civile. I militari dell’Arma, tutt’ora impegnati nell’indirizzare il traffico veicolare in zone sicure del versante collinare, hanno già avviato leper identificare il piromane. Al momento non si registrano feriti. L’incendio è attualmente sotto controllo ma lo spegnimento è ancora in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.