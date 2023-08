Ma andiamo con ordine: lapensioni avviene ogni in base all'andamento di inflazione e dei prezzi al consumo Istat ma, secondo le previsioni, se entro ottobre non si decide un ......che balza in 112esima posizione (+24 rispetto allo scorso anno) forte delladella ... Dopo il boom del superbonus 110%, il grupporistrutturazioni via fune continua a crescere tramite ...Dopo la beffa dellapensioni, tagliata solo pochi mesi fa, dopo la nostra denuncialiste d'attesa mostruose nella sanità, ecco svelato un altro bluff del Governo: i più ...

Rivalutazione delle pensioni 2023. Ecco la tabella Inps GUIDA Gazzetta del Sud

Ma andiamo con ordine: la rivalutazione delle pensioni avviene ogni in base all’andamento di inflazione e dei prezzi al consumo Istat ma, secondo le previsioni, se entro ottobre non si decide un ...Numeri e considerazioni sugli allarmi per le «culle vuote» e i giovani che non studiano e non lavorano. Ma non stiamo progettando nessun futuro. Né per loro né per gli altri ...