Rimborso del bollo auto | ecco quando è possibile richiederlo

Leggi su blowingpost

(Di domenica 20 agosto 2023) Pagare ilcompete a tutti i proprietari dei veicoli per i quali è prevista la tassa. Di fatto sono presenti alcune categorie di veicoli come le “full electric” per le quali è previsto che non si paghi per 5 anni, mentre in determinate regioni il pagamento non è affatto contemplato. Ma non è questo l’argomento dell’articolo di oggi. Andiamo a scoprire in quali casi èrichiedere ildella tassa versata. Insomma, possiamo affermare che il pagamento delsia obbligatorio per tutti, ma talvolta èchiedere undelse l’mobilista si trova in queste in tre particolari condizioni. La prima si haunmobilista paga ...