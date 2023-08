Riattivazione del Reddito di Cittadinanza | arriva la notizia più attesa | Tornano i soldi alle famiglie

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 20 agosto 2023) Ritorna ildiper tanteitaliane dopo la sospensione voluta dal Governo Meloni. Con l’arrivo del governo Meloni, il tanto discussodiha subito una sospensione per molti beneficiari. L’abolizione del sussidio voluto dai Cinque Stelle non coincide con un abbandono delle persone in difficoltà economiche, il governo Meloni ha pensato a nuove misure di sussidio per combattere la povertà in Italia, come ad esempio il Supporto per la Formazione al Lavoro e l’Assegno di Inclusione. Ecco come riottenere ildi(www.ilovetrading.it)Per i beneficiari deldi, rimane ancora un’alternativa al completo annullamento del sussidio. Fino al 31 dicembre 2023, ...