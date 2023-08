Renzi | “Per il governo è l’ora della verità Salario minimo? Sbagliata la proposta della sinistra”

Leggi su notizie

(Di domenica 20 agosto 2023) Matteoprotagonista di una lunga intervista su ‘La Repubblica’. Diversi i temi affrontati dal leader di IV, che non ha risparmiato stoccate. E’ un Matteoscatenato quello che ha parlato a La Repubblica. Il leader di Italia Viva in questa intervista ha affrontato diversi temi e non sono mancate delle critiche alla maggioranza. Per l’ex premier “Giorgia Meloni ha vinto le elezioni con coerenza, ma ora non sta mantenendo le promesse. Ha detto basta alla accise e queste sono aumentate, stop all’immigrazione e gli sbarchi non si fermano. La Giorgia di un anno fatta attaccherebbe quella di oggi“. Matteointervistato da ‘La Repubblica’ – Notizie.com – © AnsaPerle prossime settimane saranno fondamentali per questa maggioranza: “Per ilquesta è...