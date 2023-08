Renzi all’attacco | «Meloni fa la bella addormentata | la sveglierà un Excel sui conti Forza Italia? Senza un leader scompare»

(Di domenica 20 agosto 2023) Con i nodi da sciogliere suiin vista della prossima manovra di bilancio, per il governo secondo Matteosta per arrivare l’ora della verità. In un’intervista a Repubblica, ildiViva attacca: «In questi mesiha fatto lanel bosco: a svegliarla non sarà un bacio del principe azzurro, ma un fogliodella Ragioneria». Da più parti gli analisti prevedono che la prossima manovra rischia di essere all’insegna dell’austerity. Una certezza secondo l’ex premier: «Mancano 30 miliardi per effetto degli errori della Bce sul debito, dell’inflazione e dei costi della pubblica amministrazione. Quando ho lasciato Palazzo Chigi – ricorda – tra stipendi e spese la Pa costava 300 miliardi di euro. Dopo il governo ...

