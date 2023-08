Renzi affonda Schlein-Cgil | salario minimo fuffa

(Di domenica 20 agosto 2023) Il? "E' uno slogan" afferma Matteo, leader di IV intervistato da Repubblica. "Io accetto lezioni su tutto, non sull`aumento dei salari - dice -. L`unico governo che ha aumentato i salari è stato il mio con gli 80 euro. Per fare le leggi servono le coperture, non i tweet. Si va in Parlamento, non nella Sala Verde ad aspettare il Cnel. Ilsi fa solo se si abbassano le tasse alle imprese. Altrimenti è. Nella proposta di Conte-le tasse aumentano. Leggete l`articolo 7 della proposta: io mi confronto sui testi, non sugli slogan".

La pagina della petizione è andata in tilt nel primo giorno di lancio ed è tornata consultabile solo dopo le 20: troppi tentativi di accesso o colpa di hacker come sospettano i 5StelleIl leader di Italia Viva chiede al Governo di “rimediare all’errore”. L’adeguamento ai parametri Ue, dato per fatto, non ha invece ottenuto a sorpresa il disco verde del Consiglio dei ministri. Sarà r ...