Reggina | continua l’incubo | ufficiali le dimissioni di Ilari

(Di domenica 20 agosto 2023) Manuelehazzato la decisone di rassegnare ledalla. Tutti i dettagli in merito Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato da Manuelesul sito della. COMUNICATO – Dopo aver incontrato ieri mattina il sindaco Brunetti e il sindaco dell’area metropolitana Versace , il sottoscritto Manuele, conferma la disponibilità a cedere le quote sociali agli investitori che saranno condivisi con le istituzioni comunali e metropolitane di Reggio Calabria. Comunico inoltre che rassegno con effetto immediato ledal mio incarico

