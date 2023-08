Reddito Energetico | cos’è e come funziona il nuovo incentivo per impianti fotovoltaici privati

(Di domenica 20 agosto 2023) In arrivo il2023 rivolto alle famiglie con Isee basso che consentirà la realizzazione dinelle abitazioni private in assetto di autoconsumo. Lo scopo è incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili e permettere alle famiglie di risparmiare considerato l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica. Per sostenere la misura è stato istituito un fondo da 200 milioni di euro rivolto alle famiglie in condizione di disagio economico previsto nel Decreto firmato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Questo provvedimento ha un doppio fine: un obiettivo sociale di sostegno alle fasce più indigenti, ossia un aiuto concreto per le famiglie più povere che hanno difficoltà nel sostenere le spese per il pagamento delle bollette; un obiettivo ...

(efficientamentoe ...Pochi giorni fa, ricorda, è stato istituito "un Fondo nazionale per ildestinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo", il cui obiettivo "è ...

Per il 2024 ci sono 200 milioni di euro per il reddito energetico, con i quali installare impianti fotovoltaici. Per famiglie in difficoltà ...