Real Madrid | pronta l'offerta monstre per Mbappe

Se c'è un errore che fa arrabbiare Mister Sarri , è la mancanza di concentrazione: che la squadra giochi contro ilin Champions League o in casa della Pro Vercelli in amichevole ...Nel match disputato a Sidney e deciso dalla giocatrice del, le inglesi sono state letteralmente stritolate dalla manovra della Roja, qualcosa di molto simile al tiki - taka che nello ...Il difensore delè stato bravo a fulminare in diagonale il portiere dell'Inghilterra Earps. Le britanniche falliscono quindi l'appuntamento con il primo titolo iridato della propria ...

Spagna campione del mondo! Battuta l'Inghilterra, la finale del Mondiale donne a Sidney viene decisa da un diagonale di Carmona, attaccante del Real Madrid, al 29'. Inglesi in forcing per tutta la ...Non è stato probabilmente l'esordio che sognava. Luis Maximiano, come contro il Bologna lo scorso anno, è stato protagonista di un errore macroscopico che è ...