“Raggiungi il Tuo Potenziale con Sabrina Seminara | Personal Trainer e Ispiratrice di Benessere”

Leggi su citypescara

(Di domenica 20 agosto 2023) Come bilanci la tua routine di allenamento con gli altri aspetti della tua vita quotidiana? Sono dell’idea o meglio della convinzione che se si vuole una cosa nella vita si fa di tutto per ottenerla. Io nel mio caso voglio stare bene con me stessa e anche se mi alzo alle 3:30 del mattino per andare a lavorare, dopo il lavoro vado a casa, doccia e palestra, e seguono il resto degli impegni del giorno. Per me è naturale, spontaneo e se non vado, nonostante la stanchezza a volte, è come se mi mancasse qualcosa e non andrei la sera a dormire soddisfatta. Ormai l’allenamento fa parte di me. View this post on Instagram A post shared by(@) Quali sono i vantaggi che hai riscontrato nel praticare bodybuilding sia fisicamente che mentalmente ? Di ...