Ragazza trovata impiccata in casa | arrestati il fidanzato e un suo amico

Laaveva solo 25 anni Di: Redazione Sardegna Live Una giovane è statamorta impiccata nelle campagne tra Ramacca e Paternò, nel Catanese. Gli investigatori sospettano che non si tratti di ...Nella località di Ramacca, nei pressi di Catania, è stata rinvenuta impiccata all'interno di una casa di campagna una donna di 25 anni di origine moldava, Vera Schiopu. Gli investigatori dei ...Una 25enne moldava, Vera Schiopu, è statamorta impiccata, ieri sera, nella casa di campagna di contrada Sferro, in territorio di Ramacca (Ct), in cui viveva. Secondo le indagini dei carabinieri non sarebbe stato un suicidio, ma una ...

Ragazza trovata impiccata in casa: fermati il fidanzato e un amico Today.it

Una ragazza di soli 26 anni è stata trovata ormai priva di vita questa notte in un appartamento del condominio che sorge all’incrocio tra via Nino Bixio e la statale. L’allarme è stato dato poco prima ...I carabinieri non hanno creduto alla versuone dell'uomo sul suicidio e hanno pesanto subito a una messa in scena. Fermato anche un amico del bracciante agricolo ...