«Qui il panino ve lo tagliamo gratis» Le 10 regole del ristoratore di Livorno contro i sovrapprezzi | la strigliata ai colleghi sugli scontrini

Leggi su open.online

(Di domenica 20 agosto 2023) «Ilte lo diamo tagliato in due. La seconda forchetta per il dolce? La portiamo noi. La ciotola per il cane o il secondo piattino in più? La portiamo sempre noi». Queste sono solo alcune delle 10fondamentali stilate dall’Osteria Alle Vettovaglie di, in risposta ai tantiche stanno diventando virali. In queste settimane, infatti, c’è chi ha denunciato di aver pagato 2 euro in più per un toast tagliato a metà o chi ha aggiunto 50 centesimi a chi gli ha chiesto un cubetto di ghiaccio nel caffè. Tutte cifre di cui l’osteria livornese non ne vuole proprio sentir parlare. Il locale è nato nel 2016 da un’idea del sommelier Fabio Baroncini. Negli anni ha fatto la sua fortuna: dagli iniziali 12 posti è arrivato agli attuali 120. I...