Quella perdita d’acqua sulla Nazionale che è diventata voragine Foto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna lunga sciache in alcuni tratti genera consistenti pozzanghere con tanto di pericoli per la circolazione veicolare.che da mesi si estende in viadi Torrette di Mercogliano, sul lato destro salendo da Avellino in direzione del casello autostradale. Dalle prime minimali fuoriuscitedello scorso autunno arrivando ad altre rotture, la situazione è andata peggiorando tanto da generare non poco lamentele e segnalazioni, non solo per il consistente e costante spreco, ma anche per i pericoli che incontrano gli automobilisti che ogni giorno percorrono una delle strada di accesso alla città capoluogo e di collegamento con Monteforte- Vallo lauro e Mercogliano, quest’ultimo Comune che comprende ladi ...