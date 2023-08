Quanto per un caffè Albania | sfatato il mito della vacanza da sogno | lo scontrino-choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) L'è una delle mete più scelte dagli italiani per quest'estate, ma non è sempre così meravigliosa come viene descritta. Tanti turisti che si aspettavano di risparmiare rispetto alle vacanze nel Belpaese sono infatti rimasti delusi. Sui social sono in aumento le testimonianze negative, soprattutto perconcerne il costovita: sembra che gli albanesi ci abbiano messo poco ad adattarsi per sfruttare al meglio la nuova popolarità estiva. Il Gazzettino ha raccolto varie testimonianze che demoliscono l'idealizzazione dell'come perfetta meta estiva. Innanzitutto i ristoranti di medio-alto livello hanno sfruttato l'aumento dei turisti per far schizzare i prezzi: c'è chi si lamenta di scontrini da 4,50 euro per une chi ha ricevuto una richiesta di 200 euro per un gazebo. ...