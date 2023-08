Quando finisce estate | Giuliacci svela la data regione per regione

(Di domenica 20 agosto 2023) Non è un segreto che l'anticiclone nordafricano stia mettendo in ginocchio il Paese. Da nord a sud si registrano temperature torride, anche 7-8 gradi oltre la norma. I modelli previsionali pubblicati dal colonnellosul suo sito meteo.it descrivono la situazione nei minimi dettagli. E rivelano che i giorni più torridi saranno mercoledì 23 e giovedì 24 agosto con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Questa situazione, però, non durerà ancora molto a lungo., infatti, rivela le date in cui,per, la situazione cambierà radicalmente e le correnti d'aria fresca provenienti dall'Atlantico scriveranno la parola fine a questa torrida2023. Ma andiamo con ordine. Le prime ad avvertire il brusco ...

Meteo: a MILANO giornate BOLLENTI ma c'è già la data di FINE del CALDO; la previsione

