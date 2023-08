Quando corre oggi Jacobs ai Mondiali? Orari semifinale e finale | programma | dove vederlo in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Marcellè riuscito a qualificarsi alle semifinali dei 100 metri ai2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico scenderà in pistapomeriggio (domenica 20 agosto, alle ore 16.35), inserito nella prima delle tre semifinali. Il velocista lombardorà in corsia 3 e sarà chiamato a una missione davvero molto difficile: qualificarsi all’atto conclusivo della gara regina. Per raggiungere l’obiettivo dovrà chiudere ai primi due posti oppure agguantare uno dei due tempi di ripescaggio. La missione è decisamente ardua, visto che la forma fisica dell’azzurro sembra essere ben lontana da quella dei giorni migliori e in batteria non è andato oltre un alto 10.15. Marcellaffronterà due colossi: Noah Lyles (Campione del Mondo dei 200 metri, 9.94 quest’anno) e il kenyano Ferdinand ...